„Nového trenéra oznámíme brzy. Nový trenér povede A-mužstvo už do středečního pohárového utkání proti FC Vlašim,“ řekl Jan Skýpala, ředitel FK Baník Most-Souš. Petr Johana by se měl v rámci mostecké klubu přesunout na jinou pozici.

„Petr Johana by se měl přesunout do manažerských struktur klubu a v klubu působit na jiné sportovní pozici. Chtěl bych poděkovat Petrovi za jeho výbornou trenérskou práci v posledních letech na Souši i v novém spojeném klubu, která vygradovala postupem do ČFL. Poznal jsem ho jako velkého profesionála a velmi pracovitého člověka se zapálením pro mostecký klub ať v těžkých nebo lepších časech. Všichni v klubu věříme v jeho další úspěšnou budoucnost a přejeme si, aby byla i nadále spojena s tímto klubem,“ doplnil Skýpala v prohlášení ke změnám na klubovém webu.

Nového trenéra fanoušci osobně poznají ve středu, kdy baníkovci v rámci dalšího kola MOL Cupu doma od 16.30 hodin vyzvou druholigovou Vlašim.

