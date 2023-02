Jak se Vobeckého přestup z Ústí nad Labem do Mostu vlastně upekl? „Šlo hlavně o práci, kdy jsem pracoval v Kauflandu, kde jsou ranní a odpolední směny. Ústeckému klubu se nelíbilo, že pracuju na odpoledních směnách. Most pak přišel s nabídkou angažmá a také s nabídkou, že by mi sehnal práci. Tak se to vyvinulo a jsem tady,“ popisuje Marek Vobecký.

Toho ještě s mosteckým Baníkem čeká jeden přípravný duel, generálka na jaro a v sobotu 4. března start do třetiligových odvet. Most má v úvodních dvou kolech výhodu domácího prostředí. Ale půjde o opravdu o výhodu? K prvnímu jarnímu kolu totiž dorazí třetí Chlumec a k druhému měření sil v tabulce druhý Kolín. Těžká zkouška.

„Jaro je vždycky těžká část sezony a hlavně pro týmy ze spodku tabulky, ale myslím si, že když zabereme, tak body dokážeme sbírat. Čím dříve se chytíme, tím lepší to bude. Musíme prostě nahnat co nejvíce bodů a každý zápas bude důležitý,“ přemítá Vobecký, který ve svých 24 letech by ještě někdy rád okusil fotbal na nejvyšší úrovni. „Ambice mám vždycky nejvyšší, chtěl bych se dostat co nejdál a udělám pro to všechno,“ uzavírá mladý fotbalista.

