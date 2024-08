„Trošku mne mrzí, že jsme domácí zápas s Hradcem nezvládli, tak jak jsme chtěli. Troufnu si říct, že jsme byli lepším týmem, ale bohužel dostali jsme góly po našich chybách. Soupeř se dostal třikrát k brance a dal nám tři góly,“ hodnotil poslední domácí vystoupení Jindřich Novotný.

Plus na remíze ale přece jen našel. „Jsem rád, že jsme měli vůli a nevzdali jsme to. Šli jsme za vyrovnáním, ukázali sílu. Škoda snad jen, že jsme to nepřevrátili na naší stranu,“ dodal mostecký útočník, autor hattricku. Úplnou radost z něj ovšem neměl.„Jsem samozřejmě rád, že se mi zase střelecky daří, akorát ty góly bych klidně vyměnil za to, abychom měli šest bodů. Jsem za to samozřejmě strašně rád, chci klukům co nejvíce pomoci. Tím, že mám dávat góly, tak ty góly dávat chci a budu. Hlavně, když to pomůže týmu, chci být prospěšný,“ dodal buldok Jindřich Novotný.

Co ten snese v zápase ran. Právě přezdívka buldok na něj pasuje, protože jde za brankami hlava nehlava. Před časem dokonce fanoušky zvedl ze sedaček špičkovou střelou nůžkami, která zaplula za brankáře hostů. Ten se nestihl ani otočit. Přesto, jaké zakončení má Novotný nejradši?„Já jsem zjistil, že asi nejvíce gólů jsem dal hlavou. Což je trošku paradox, protože nejsem nejvyšší, mám 182 centimetrů, a brácha, který byl vždycky vyšší jak já, byl útočník a dával góly taky, ale asi tou hlavou prostě umím dobře zakončit. Takže u mne vítězí asi hlava,“ usmívá se mostecký sympaťák. Přidá o víkendu v České Lípě na pažbu další zářez?