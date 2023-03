Druhá půlka už nabídla divákům vyrovnanější hru, ale žádnou branku. Jedno pozitivum to přesto pro Most má – už není poslední, když ziskem bodu dokázal pod sebe natlačit Benešov, který padl 0:2 ve Velvarech.

„Cítím se rozporuplně, v prvním poločase jsme mohli více šancí dohrát do gólu, příležitosti jsme měli. Vyrovnávací gól na 1:1 padl po standardce, která neměla být, ale na to se nechci vymlouvat. Ve druhém poločase jsme trošku vypadli ze hry. Nedařilo se nám posunout hru na soupeřovu polovinu. V ten moment jsem byl rád, že máme remízu. V první půli jsme byli nebezpečnější,“ hodnotil domácí trenér Daniel Sochor.

Jak zápas viděl jediný baníkovský střelec Matěj Kubeš? „Škoda, že jsme to neurvali za tři body. Na druhou stranu v naší situaci je každý bod zlatý. Sám jsem měl dvě šance, šel jsem sám na branku, ale skočilo mi to na koleno. Pak hlavička do tyčky. Škoda, že se nedalo něco dorazit. Musíme jít ale krok od kroku, teď máme bod, příště třeba budou tři. Chci také poděkovat fanouškům, hodně nám pomohli. Na třetí ligu jsou nadstandardní. Doma bychom bodovat určitě chtěli,“ řekl střelec v zeleném dresu.

Baníkovci příští sobotu od 14.30 hodin hostí opět na stadionu Josefa Masopusta druhý tým tabulky z Kolína.