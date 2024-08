Liberec začal svižně a od podlahy, když už po čtyřiadvaceti minutách hry vedl 2:0. „V prvním poločase byl od nás vidět velký respekt k soupeři. Tady si hráči přečetli, kdo proti nim dneska nastupuje, že jsou to všechno fotbalisté s profi smlouvami. Byl tam zbytečný respekt. Nepohlídali jsme si standardku, tam je to vždy o jednotlivci, který brání. Nějak jsme ten poločase dohráli se ctí, když řeknu, že soupeř nám nedal ještě tak dva góly, protože byl výrazně lepší,“ viděl mostecký kouč Stanislav Hofmann.

Jeho svěřenci ale zcela nuloví nebyli. Baníkovci na vysoko vytaženého brankáře Liberce Krajčírika poslali dlouhý lob, ale skončil na břevně. Stejně se neuchytila nadějná hlavička Jindřicha Novotného, která padla těsně vedle tyčky. Druhý poločas přinesl z mostecké strany zlepšení. „Něco jsme si k tomu v šatně řekli,“ dodal kouč. A brzy přišlo snížení. Postaral se o něj šestou brankou v sezoně právě Jindřich Novotný a psala se 54. minuta. Baníkovci v ten moment ožili. S obrovskou dávkou štěstí pak liberecký gólman vyškrábl z brankové čáry další pokus. Výrazně už se ale neblýsklo a Most musel skousnout těsnou porážku.

„Začali jsme ve druhém poločase více hrát do těla, více jsme byli v pohybu, dostávali se do velkého tlaku. Po snížení jsme tam ještě měli Rudou Novákem gólovku, kdy to brankář na čáře chytil, ani nevím jak. Tlak jsme měli, ale je tam z naší strany málo střelby, chybí mi tam více hlad po gólech. Snahu klukům upřít nemohu, protože to byl pro ně velice náročný zápas. Soupeř byl dneska opravdu kvalitní,“ uzavřel mostecký kouč, kterého v sobotu s jeho souborem čeká doma další duel. V 15.00 hodin vyběhnou baníkovci proti béčku Pardubic.