Pro Mostečany to byl první zápas pod novým trenérem Danielem Sochorem, který na lavičce prvního týmu vystřídal odvolaného Petra Johanu. Sochor se mohl radovat už po sedmnácti minutách hry, kdy se prosadil Jindřich Novotný. To bylo naposledy, kdy si mohl ale zapumpovat rukama na oslavu gólu. Vlašimi stačilo pár vteřin, rozehrávka a bylo díky štírkovi Ugwuovi srovnáno. Pak už si zápas převzali svěřenci trenéra Martina Hyského. Baníkovci se sice několikrát dostali do zajímavých pozic a zakončení, ale brankáře hostů Koláře už nepropálili. Za hosty se ještě prosadil Solomon, vlastní branky si při obranných zákrocích vstřelili mostečtí Pátek a Cibulka.