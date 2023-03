Pro jarní zápasy zůstává vstupné ve stejné výši, tedy 50 korun. Ženy, důchodci a mládež do 15 let může využít zlevněné vstupné ve výši 30 korun.

„Během zápasů bude zpravidla otevřena pouze hlavní tribuna. Protilehlá tribuna bude využívána pouze při rizikových zápasech pro umístění organizovaných fanoušků soupeře. Vstup do stadionu pro fanoušky a veřejnost bude umožněn dvěma vstupy, a to vstupem od parkoviště vedle bývalé umělé trávy a vstupem od restaurace Pod Tribunou. Pro všechny zájemce bude k dispozici parkování zdarma na ploše bývalé umělé trávy. Při průjezdu bude pouze nutné zaplatit vstup za všechny osoby ve vozidle. Nabádáme fanoušky k využití tohoto parkování,“ informuje mostecký klub, který na začátku týdne navázal chytrou spolupráci s házenkářským DHK Baník Most, aby fanoušci měli šanci sledovat oba zápasy s jednou vstupenkou a nemuseli se rozhodovat, kterému sportu dají přednost, protože duely obou mosteckých Baníků by tak měly navazovat.