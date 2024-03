Kde na podzim skončili, tam na jaře navázali. Fotbalisté třetiligového FK Baník Most-Souš v prvním jarním domácím zápase přehráli bez větších potíží 3:0 hosty ze Živanic. Fanouškům se poprvé představila nová zahraniční akvizice z Lotyšska – záložník Deniss Stradins, který proměnil penaltu na 3:0.

Lotyšská posila Baníku Deniss Stradins právě proměnila penaltu. | Video: Deník/Václav Veverka

Čisté konto navíc udržel brankář Kryštof Lichtenberg, který měl více práce hlavně ve druhém poločase. Hosté si na něj ale nepřišli. Jarní část sezony zastihla v dobré formě mosteckého Adina Jacoboviciho. Ten skóroval v prvním jarním kole v Pardubicích a v Mostě se prosadil po dvaadvaceti minutách hry druhou jarní trefou. Na něj navázal deset minut před koncem první půle forvard Jindřich Novotný a baníkovci si nesli do šaten dvougólové vedení.

ANKETA: Finále je tu. Kdo se stane nejoblíbenějším klubem Ústeckého kraje?

„V prvním poločase jsme jednoznačně dominovali. Nepouštěli jsme soupeře do brejkových situací, které jsme očekávali po jejich vítězství v Kolíně. Zaslouženě jsme dali dvě branky. Druhá půle už taková nebyla, logicky jsme se už asi trošku soustředili na defenzivu a nechtěli jsme inkasovat, to se nám podařilo. Pak jsme z pokutového kopu dali třetí branku a tím jsme definitivně před koncem rozhodli,“ popisoval mostecký kouč Miloš Sazima. Čtyři minuty před koncem se totiž k penaltovému puntíku postavil mladý Lotyš Stradins a s pomocí tyčky propálil gólmana Zímu. Skvělá premiéra v mosteckém dresu, kde je na půlročním hostování!

„Chtěli jsme potvrdit, že doma jsme opravdu silní a tímto chci i poděkovat fanouškům, kteří nás tady ženou dopředu. Vcelku to bylo docela vyhrocené utkání. Zvládli jsme ho ale takticky i soubojově. Za mě důležité vítězství,“ byl spokojený útočník Jindřich Novotný, když se vracel z děkovačky s mosteckými fanoušky. Most se teď dvakrát představí venku – cestuje do Kolína a do Jablonce.