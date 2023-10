Klíčový moment přinesla 34. minuta, kdy z penalty rozhodl domácí Jan Vošahlík.

Hosté v derby obstáli, avšak na výhru z minulého kola nenavázali a na body nedosáhli. „Měli jsme velmi dobrý vstup do utkání, v prvních 25 minutách jsme si vytvořili tlak, měli i dost standardek, ale chyběla nám agresivita v pokutovém území soupeře, vytvořili jsme si málo šancí. Po půlhodině hry jsme dostali po zbytečném a netaktickém faulu a penaltě gól a ve zbytku prvního poločasu byl Jablonec aktivnější. Ve druhé půli jsme byli lepší, aktivnější, fotbalovější ale naše hra trpí tím, že hrajeme jen po šestnáctku a pak máme málo hráčů do zakončení,“ řekl trenér teplické juniorky Ladislav Jamrich.

Ví, kde jeho tým tlačí bota. „Klukům nemůžu vyčítat nasazení a snahu, zápasy se ale rozhodují ve vápně, kde se mi nechováme aktivně, dospěle,“ dodal Jamrich.

Most Souš - Velvary 0:4 (0:3)

Souboj o první místo v tabulce byl rozhodnutý v 25. minutě, kdy mostecký Baník prohrával 0:3.

„Tahle porážka se mi kouše strašně špatně, protože první dva góly jsme soupeři vlastně darovali a třetí jsme dostali po naší vlastní standardce. Jestli chceme hrát na vrcholu tabulky, tak se tomuhle musíme vyvarovat. Tenhle zápas se nám hrubě nepovedl,“ smutně přiznal Miloš Sazima, trenér FK Baník Most Souš.

Sparta Kolín - Ústí nad Labem 3:2 (2:1)

S prázdnou se vrátili ústečtí fotbalisté z Kolín, kde těsně podlehli tamní Spartě.

„Do zápasu jsme nevstoupili dobře, inkasovali jsme ze standardky, kterou jsme si nepohlídali. Hráli jsme strašně komplikovaně, vůbec jsme se nedostávali do kombinací a hra byla hodně kouskovaná. Když už se nám povedlo vyrovnat, dostali jsme do šatny další gól. Neříkám, že nás to položilo, ale zkrátka jsme se za celý zápas nedostali do tempa,“ kroutil hlavou Alois Hyčka, ústecký obránce.

Roli stařešiny beru, usmívá se zkušený zadák juniorky Mostu Vít Popelka

Hradec Králové B - Brozany 0:0

Brozany podruhé v řadě venku nedaly gól, tentokráte to ale v Hradci Králové stačilo na jeden bod. A velmi cenný.

„Když jsme před zápasem viděli sestavu soupeře, říkali jsme si 'Potěš pánbůh'. Domácí poslali do hry šest lidí z áčka, kteří v sobotu nenastoupili, ale nakonec jsme s nimi odehráli vyrovnanou partii. S výkonem i s bodem jsme nadmíru spokojení,“ zdůraznil Jiří Šmidrkal, asistent brozanského trenéra.