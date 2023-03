Fotbalisté Brozan vydřeli v 18. kole ČFL na domácím pažitu proti zachraňujícímu se Mostu bod. Remízu 1:1 zachraňoval v té době už v deseti hrajícímu Sokolu v 77. minutě Karel Hasil.

Brozany - Most, ČFL B 2022/2023 | Foto: Sokol Brozany/Milan Richtr

"Byl to vyrovnaný zápas, prakticky bez větších šancí na obou stranách. Bylo to i dost vyhecované, jde vidět, že Most hraje o záchranu a udělá pro ni všechno," popisoval asistent domácího trenéra Jiří Šmidrkal.

Most trefil už v první půli břevno. "Ten gól, který jsme dostali, byl spíš po naší chybě, než že by si Baník vypracoval nějakou tutovku," litoval Šmidrkal.

To už hráli domácí v deseti po zbytečném vyloučení Martina Jindráčka, jenž viděl po hodině hry přímo červenou kartu za kopnutí do nohy soupeře. Brozanští se ale zvládli i v oslabení vybičovat a čtvrt hodiny před koncem zařídil dělbu bodů Hasil.