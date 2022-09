Benjamin Hyun Woong Seol přezdívaný jako Ben je anglický fotbalista, jehož rodina pochází z Jižní Koreje. Narodil se v anglickém Manchesteru a v mládí krátce začínal v akademií Manchesteru City, po krátkém zastavení v Huddersfield Town zahájil kaiéru v dospělých v konferenčním klubu Radcliffe Borough. V České republice se objevil při angažmá v třetiligovém SK Rakovník, kde získával velmi dobré reference a v hledáčku jej vedl i FK Jablonec. Rakovnický klub však na konci minulé sezóny po sestupu a transformaci padl až do I.A třídy a Benjamin Seol zkoušel angažmá v Rakousku a doma v Anglii v okolí domácího Manchesteru. Během srpna však obnovil kontakt s mosteckým klubem a v minulých dnech byla dojednána jeho smlouva a přesun z Anglie zpět do Česka. Ben Seol přichází v úvodu do Mostu na půlroční angažmá s opcí do konce sezóny.

(skip, vev)