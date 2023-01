„Soupeř kvalitní. Nám vyšel první poločas, kdy jsme byli velmi aktivní a hlavně jsme dávali góly, což ovlivnilo celý zápas. Ve druhé půli jsme to trochu prostřídali, přestali jsme běhat, čehož soupeř využil ke vstřelení laciných gólů, přesto tento zápas hodnotím pozitivně,“ pochvaloval si Martin Jánošík, kouč Arsenalu.

Dvakrát se trefil Šimon a Halbich, jednou Žižka.

„První poločas byl z naší strany nedůrazný, ospalý. Chtěli jsme být v obraně kompaktnější a organizovaní směrem do útoku, to se nám nedařilo. Musíme to vyladit a posunout se dál,“ má jasno Daniel Sochor, trenér mosteckého Baníku.

(dal)