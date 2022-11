„Tak jak jsme hráli dnes s Teplicemi, tak musíme hrát i na jaře, abychom mohli myslet na záchranu,“ je jasné mosteckému kapitánovi Vladimíru Pátkovi. Mostečané v patnácti podzimních duelech posbíral 9 bodů, stejný počet má i předposlední Benešov, na čtrnácté béčko Pardubic ztrácí Most čtyři body. Teplice přijely do Mostu jako třetí tým tabulky, ale domácí ukázali, že hrát se dá s každým. Přesto rozdíl mezi divizí a třetí ligou je velký. Kapitán Pátek může posuzovat, byl u toho, když baníkovci křepčili po postupu z divize, teď kormidluje svůj tým třetí ligou.

Derby pro Most! Takhle musíme hrát i na jaře, hlásí kapitán Pátek

„Skok mezi divizí a třetí ligou je určitě. Béčka přinesou do třetí ligy kvalitu. Rozdíl je také v tom, že v divizi si proti nám třeba soupeř vytvořil jednu šanci a neproměnil jí. V ČFL to soupeři proměnit dokážou. V tom vidím obrovský rozdíl. Také je rozdíl v rychlosti, v nasazení. Mě to osobně překvapilo,“ říkal Pátek po posledním podzimním zápase sezony.

Jaro bude tradičně rozhodující. Pro Most hraje navíc fakt, že první dva jarní mače odehraje v domácím prostředí a to Chlumcem a Kolínem. „Jak jsem říkal, herně jsme za ten půl rok nepropadli, ale musíme začít bojovat, takže tak jak jsme hráli teď s Teplicemi, to musíme přenést i do jara. Hrát takto v každém zápase na jaře, tak záchranu můžeme zvládnout,“ přidává svůj recept na záchranu mostecký kapitán.