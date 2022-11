Nebyl by to Baník aby si nepřipravil pro diváky drama – Teplice poslal do vedení ve 23. minutě Ngosa Sunzu, ale domácí odpověděli o pět minut později Skurovcem. Po změně stran z penaltového puntíku dostal Most do vedení penaltový expert Petr Glaser. Pak sklářům nahrála vyrovnávcí branka domácího kapitána Vladimíra Pátka, ale více už neukázali. Most chtěl víc a rozhodl o třech bodech, které v 68. minutě vystřelil po krásné akci Glaser. Baníkovci, v tabulce poslední, se chtěli navnadit do jarních odvet, kdy je čekají záchranářské práce.

„Rozhodla naše bojovnost. Chtěli jsme už z určitých důvodů dnes vyhrát. Půl rok jsme se trápili, nedokážeme dotáhnout vítězné zápasy do konce, dnes se nám to povedlo. Škoda, že je konec podzimu, myslím si, že jsme herně nepropadli za ten půl rok, ale nedokázali jsme to zúročit získanými body. Tak jak jsme hráli dnes, tak musíme hrát i na jaře, abychom mohli myslet na záchranu," hodnotil zápas mostecký kapitán Vladimír Pátek.

„Most rozhodl lepším nasazením. Domácí věděli, že tímhle zápasem se mohou zpátky dostat do boje o záchranu a udělali pro to více jak my. Je to jejich zasloužené vítězství. Mě osobně mrzí, že jsme na podzim nezvládli poslední dva zápasy. Tady v Mostě to bylo klasické bojovné derby, domácí byli nakonec poprávu odměněni. Věděli jsme, že i když jsou poslední, tak kvalitu mají, v ČFL není lehký soupeř. Dnes se to potvrdilo," přidal svůj pohled teplický kouč Ladislav Jamrich.

