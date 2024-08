Východočeši se dostali do dvoubrankového vedení už po osmnácti minutách hry. První gól jim kiksem daroval brankář Patka, při druhém neobsazený Holovatskyi skóroval hlavou z rohu. Důležitá byla ovšem ještě do poločasu korekce z kopaček Jindřicha Novotného. Po obrátce stran baníkovci soupeře mačkali jak citron v lisu. Brankář Čábelka byl v ohni a v 67. minutě ho podruhé překonal Novotný. V poslední desetiminutovce hosté využili brejk a šli na 3:2. Jenže hned z následné akce Novotný dokončeným hattrickem srovnal – 3:3 a Most bere ve druhém mači bod. Celkem má po dvou kolech čtyři a kanonýr Jindřich Novotný po dvou zápasech pět branek.

Střetnutí Mostu s Hradcem. | Video: Deník/Václav Veverka

„Bohužel jsme zápas nezvládli, tak jak jsme chtěli. Troufnu si říct, že jsme byli lepší týmem, ale bohužel jsme dostali góly po našich chybách. Soupeř se dostal třikrát k brance a dal nám tři góly,“ kroutil hlavou Jindřich Novotný. Ten navázal na formu z minulé sezony. „Přiznám se, že radši bych dal jeden gól a slavil s týmem tři body, ale samozřejmě jsem rád, že jsem mužstvu prospěšný,“ dodal mostecký fantom.

„Nezachytili jsme začátek zápasu, když jsme asi v sedmé minutě udělali obrovskou chybu a pak jsme dostali i druhého góly. Třicet minut to bylo od nás vlažné. Pak jsme se dostali do nějakého tlaku a toužili jsme dát do poločasu góla, abychom snížili na 1:2. To se nám naštěstí povedlo v poslední minutě,“ těšilo mosteckého kouče Stanislava Hofmanna, který pokračoval:

„Šli jsme do kabiny s tím, že stále je o co hrát. Druhý poločas už od nás měl kvalitu, byli jsme na balonu, byli jsme lepší. Samozřejmě soupeř hrozil z brejků a dal z něj i třetí gól. My tam měli tři nebo čtyři stoprocentní gólovky, které jsme ale neproměnili. To je fakt škoda. Ale díky bohu jsme ještě zvládli vyrovnat,“ dokreslil kouč Baníku, který samozřejmě přišli podpořit skalní fanoušci.

„Dneska nás tolik není, ale příště do České Lípy nás jede hodně, tak makejte,“ vzkázali pak fandové Mostu při děkovačce svému týmu.