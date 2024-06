Po pěti porážkách na konec sezony výhra. Jaký byl zápas s Ústím?

Skvělý pocit. Chtěli jsme odčinit těch pět zápasů, které jsme nezvládli. Chtěli jsme také odčinit nepovedené derby s Teplicemi. Věděli jsme, že Ústí bude velice těžký soupeř. Za každou cenu jsme věděli, že musíme fanouškům vrátit vítězství. Nakonec jsme to i dokázali, ubojovali jsme to.

Vy jste nakonec i vyhrál krále střelců ČFL B. Bylo vidět, že od první minuty máte chuť se gólově prosadit. Takové osobní vítězství asi těší, že?

Šel jsem opravdu od začátku po tom (úsměv). Už před zápasem jsem cítil, že mi to tam dneska padne. Samozřejmě jsem ale chtěl pomoci týmu jakkoliv. Kdybych na tu branku jenom nahrál a získali jsme tři body, tak mi to vadit nebude. Ale nakonec se povedlo obojí – vyhráli jsme a dal jsem gól. Hlavně chci poděkovat i klukům, protože ty góly jsem nedal sám, ty patří celému týmu.

Čím to, že se vám podařilo nastřílet tolik gólů?

(smích) Já sám nevím. Jsem rád, že mi to tam v sezoně padalo. Myslím si, že se dařilo, udělali jsme fantastický půlrok, kde vycházelo všechno. Ta druhá půlka sezony nebyla podle našich představ, ale myslím si, že jsme to zuby nehty zvládli. Myslím si, že nakonec páté místo není špatné a můžeme jít jen výš a výš.

Za góly jste říkal, že vděčíte spoluhráčům. Jaké je vaše typické zakončení?

Já jsem zjistil, že asi nejvíce gólů jsem dal hlavou. Což je trošku paradox, protože nejsem nejvyšší, mám 182 centimetrů, a brácha, který byl vždycky vyšší jak já, byl útočník a dával góly taky, ale asi tou hlavou prostě umím dobře zakončit. Takže u mne vítězí asi hlava (úsměv).

Koruna krále střelců ČFL, berete to za největší úspěch kariéry zatím?

No stoprocentně. Když jsem do Mostu přicházel, tak jsem byl nejlepší střelec divize. Ale tohle je zase krok výš a zase je to těžší soutěž. Hlavně i soupeři jsou kvalitnější, čímž nechci snižovat kvalitu divize. Ale rozhodně je zatím tohle můj největší úspěch v kariéře. V divizi za Meteor Praha jsem dal 19 branek, teď 15, ale kdybych proměnil všechny své šance, tak si myslím, že jich ještě mohlo být minimálně další pět.

Když to takhle bude pokračovat, tak byste se měl dočkat i nejlepšího střelce druhé ligy, že?

(smích) Jó, kdyby to tak šlo postupně dál, tak by to bylo super. Ale uvidíme, co bude. Kam dál budou směřovat moje kroky. Všechno je zatím v jednání a uvidíme, co bude. Nabídky jsou s tím, že jsme se chtěli soustředit na náš poslední zápas. Nechtěl jsem se tím probírat, nic slyšet a chtěl jsem si užít oslavy, protože máme konec sezony. Pak to teprve budu řešit, co a jak dál. Také se těším na dovolenou s rodinou, s mamkou, bráchou. V Mostě mám profesionální smlouvu, opravdu se tak můžu soustředit jen na fotbal. Tím chci poděkovat vedení klubu, že mi to umožňuje. Manažer Petr Glaser mi k tomu i pomáhá. Chci zkrátka fotbalu dát maximum a uvidím, co bude dál.

Je to pak i znát na sebevědomí, výkonech? Když máte profi smlouvu a můžete myslet jen na fotbal?

Výhoda určitě je, že nemusím chodit do práce. Musím smeknout klobouk před většinou kluků z kabiny, kteří buď studují, nebo chodí do práce. Mají to obrovsky těžké. Někteří i dojíždějí. Já se tedy přestěhoval do Mostu, takže mi odpadlo dojíždění. Ten čas je obrovsky znát. Máte jiný čas na regeneraci, máte jiný čas i přes den. Můžu si zajít do posilovny, opravdu jsem vše uzpůsobil fotbalu. Most mám opravdu rád, i to město se mi líbí a jsem tady spokojený. Tady fakt nemám co vytknout.