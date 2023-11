Do jarní části třetí ligy vstoupí fotbalisté FK Baník Most-Souš až 2. března 2024. Zimní příprava jim ovšem začne už o dva měsíce dříve. Tu baníkovci zahájí ve čtvrtek 4. ledna, kdy budou absolvoval fyzické testy na Fakultě tělesné výchovy v Praze. Pak přijdou tréninky a osm přípravných duelů.

Podzimní pyro show v podání fanoušků FK Baník Most-Souš. | Video: Deník/Václav Veverka

„Ačkoliv v přípravě není žádný soupeř z vyšší soutěže, tak skladba soupeřů je spíše náročnější nebo ambicióznější,“ vysvětluje mostecký klub, který zakončil podzimní část ČFL B na příjemném třetím místě. I mostečtí fanoušci budou v přípravě moci hráče pozorovat. V tréninkovém areálu ve Velebudicích totiž Baník odehraje tři přípravné duely.

Hübl, Trávníček nebo Lukeš půjdou s fanoušky na pivo. Zazní historky

Program zápasů A-mužstva v zimě 2024:

So 13. 1. 2024 Most vs. SK Štětí (11:00, Velebudice)

So 20. 1. 2024 Most vs. FC Viktoria Plzeň B (11:00, Plzeň, Luční ulice)

St 24. 1. 2024 Most vs. FK Chlumec nad Cidlinou (18:00, Praha - Satalice)

So 27. 1. 2024 Most vs. Slovan Velvary (11:00, Velebudice)

So 3. 2. 2024 Most vs. Motorlet Praha (11:00, Velebudice)

St 7. 2. 2024 Most vs. Sokol Hostouň (18:00, Rynholec)

So 10. 2. 2024 Most vs. FK Robstav Přeštice (11:00, Přeštice)

So 17. 2. 2024 Most vs. Slavia Karlovy Vary (11:00, Karlovy Vary)

So 24. 2. 2024 Most vs. Dynamo České Budějovice B (generálka bude upřesněna)