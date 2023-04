Skvělá jarní jízda za záchranou! Třetiligoví fotbalisté FK Baník Most-Souš zapisují do statistik další tři důležité body. Urvali je na půdě šestého béčka Mladé Boleslavi.

ČFL B, 20. kolo: FK Mladá Boleslav B - FK Baník Most/Souš (0:2), 2. 4. 2023 | Foto: Miloš Moc

Baníkovci vyhráli v Boleslavi 2:0, když skóre otevřel v prvním poločase Vobecký a po obrátce stran přidal druhou trefu Zinhasovič. Mostečané tak v pěti jarních kolech posbírali už více bodů jak za celý podzim. Svěřenci trenéra Daniela Sochora totiž v každém zápase bodovali a na jaře posbíral bodů už jedenáct za tři výhry a dvě remízy.

Domácí Středočeši nasadili čtveřici hráčů širšího kádru ligového áčka a jeden z nich, záložník Žitný, připravil největší šanci zápasu už v 8. minutě Vlčkovi. Ten se vyhnul kličkou exboleslavskému brankáři Halouskovi, jenže z úhlu trefil pouze břevno zívající brány.

FOTO: Deset choreografií vyneslo mosteckým tanečníkům deset medailí

Dál už se vše podstatné odehrávalo před boleslavskou bránou. Tu ve skluzu přestřelil v 11. minutě Kubeš, za chvíli se po rohu vymrštil gólman Šerák a fantasticky vytáhl Bínovu dělovku do šibenice. Ve 32. minutě se však po dalším rohu míč odrazil před Adama Bouguetoutu a francouzský útočník neomylně napnul síť.

Také do druhé půle měli domácí svižný vstup, který vyústil v ránu Žitného do brankáře po Stránského uličce do běhu. Na druhé straně z pěkné akce sklepl míč kapitán Glaser Zinhasovićovi, jenž těsně minul.

Šerák si poradil s prudkým volejem střídajícího Rjasky, jenže v 78. minutě ho zaskočil z trestného kopu z 30 metrů další z krajánků Nedžad Zinhasović a zpečetil na 0:2. V nervózním závěru plném faulů se boleslavští mladíci už k žádnému tlaku nedostali a nebodovali poprvé od 8. října.

Fotbalová lahůdka přijde v příštím velikonočním víkendu, kdy na mostecký stadion Josefa Masopusta dorazí lídr třetí ligy z Viktorky Žižkov, který se netají ambicemi na postup do druhé ligy.

Obránce Demel pokračuje v Litvínově! Míří do čtvrté sezony