„Bylo to těžké a bojovné utkání,“ líčil po zápase ústecký brankář Lukáš Četverik, jenž vyrobil hned v úvodu penaltový faul. „Jde to za mnou, zaspal jsem. Jsem rád, že kluci bojovali a otočili to,“ děkoval svým spoluhráčům. „Do utkání jsme vstoupili dobře. Chtěli jsme napadat a pressovat, Pardubice mají mladý tým, který chce hrát fotbal, což nám vyhovovalo, také jsme hráli fotbal, ačkoliv hřiště bylo dnes měkčí než obvykle,“ přidal svůj pohled autor zbývajícího ústeckého gólu Vojtěch Čítek. „Myslím, že diváci viděli velice zajímavé utkání plné zvratů. Do zápasu jsme šli s tím, že chceme na soupeře vletět a rozhodnout duel do 30. minuty. Věděli jsme, že soupeř má mladé mužstvo, které chce hrát fotbal, což nám vyhovovalo, ačkoliv nebyl úplně optimální terén,“ souhlasil také domácí kouč Branislav Sokoli.

Po výhře nad pardubickou juniorkou a remíze v Živanicích se Přepeřím získat další body nepodařilo, přes slušný výkon podlehly na domácím hřišti mosteckému Baníku. Hosté tak zabrali po předchozích dvou porážkách.

„Zápas se hrál za nepříznivého počasí, ale poměrně v dobrém tempu. Po našem slabším začátku, jsme se kolem 15. minuty začali lépe pohyboval a zápas jsme měli ve svých rukách. I když jsme prohrávali, dostávali jsme se do šancí. Bohužel jsme do poločasu inkasovali ještě jednou. Ve druhé půli jsme se marně snažili přidat alespoň vyrovnávací branku. Z ojedinělého protiútoku soupeře jsme dostali třetí gól a bylo po zápase. Utkání trochu ovlivnili podivné výroky sudího, na což se samozřejmě nemůžeme vymlouvat. Zápas jsme měli i přesto zvládnout a zvítězit,“ řekl domácí středopolař Vojtěch Novotný.

„Jsem rád, že jsme se dokázali oklepat z předchozích dvou neúspěchů a udržet si postavení na vrcholu tabulky. Kluci s kvalitním soupeřem zápas odmakali a odvážíme si důležité tři body,“ řekl mostecký kouč Miloš Sazima.

Obrovsky šťastný zápas doma odehrála teplická rezerva, která hostila béčko Mladé Boleslavi a o hubené domácí výhře rozhodl v devadesáté minutě střetnutí Martin Lukáš. Ve čtyřech minutách se vyřešil zápas v Brozanech, které hostily Liberec B. Skončil remízou 1:1, kterou začal ve 48. minutě Yuzvak a v 52. srovnal domácí Krátký.