Třetiligoví FK Baník Most-Souš už zbrojí na novou sezonu. Pátý tým poslední sezony v ČFL B získal jako posilu zkušeného pětadvacetiletého středního záložníka Martina Petra. Jde o odchovance plzeňské Viktorky. Zkušenosti má ze slovenské ligy a naposledy hrál za Robstav Přeštice třetí ligu.

Nová posila FK Baník Most-Souš Martin Petr. | Foto: FK Baník Most-Souš

„Střední záložník Martin Petr z FK Robstav je první ohlášenou posilou kádru A-mužstva pro příští sezónu. Mládežnický odchovanec FC Viktoria Plzeň a někdejší mládežnický reprezentant (ČR U18) má za sebou angažmá na Slovensku, kde v MFK Skalica okusil start v nejvyšší slovenské lize. V ČFL odehrál doposud 62 zápasů, v poslední sezóně v FK Robstav. V dorostu Plzně odehrál i 3 zápasy Youth Ligy Mistrů proti Realu Madrid, AS Roma nebo CSKA Moskva,“ představil mostecký klub novou akvizici.

V sestavě Baníku Most-Souš by měl zejména nahradit už zimní ztráty, kdy odešli Petr Glaser a Marek Vobecký. „Klub plánuje posílení minimálně do každé linie sestavy. V nejbližších dnech bude dořešena i otázka trenéra, který u A-mužstva nahradí odcházejícího Miloše Sazimu,“ píše dále Baník Most.

