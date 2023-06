Nováček třetí ligy z Mostu je bez trenéra. Kouč Daniel Sochor u FK Baník Most-Souš pokračovat nebude.

Trenér Daniel Sochor. | Foto: FK Baník Most-Souš

„Daniel Sochor se s klubem nedohodl na prodloužení trenérské smlouvy. Důvodem byly zejména odlišné názory na styl prosazování klubové koncepce a rovněž také přiznané obtíže s dojezdovou vzdáleností,“ napsal klub v prohlášení.

Obě strany se rozešly po vzájemné dohodě, kdy trenér s poděkováním odmítl prodloužení spolupráce. Most po postupu z divize prožil turbulentní sezónu, během které obměnil hráčský kádr a pozměnil skladbu tréninkového procesu.

„I přes obtíže spojené s rychlým růstem klubu od jeho spojení v roce 2020, hodláme budovat klubovou koncepci dlouhodobějšího rozsahu postavenou na prosazování mladých hráčů. Během jara byl věkový průměr našeho týmu 24,8 let, což nás řadí spíše do mladší poloviny tabulky. A-mužstvo, Juniorka a starší dorost (U19) směřují k užší provázanosti. Během sezóny do A-mužstva úspěšně naskočili dorostenci Skurovec, Rjaska nebo Adam Radba. Dalších 6 hráčů sezónu hrálo teprve jako svou druhou sezónu v kategorii dospělých. Trenér Sochor má na tomto přímou zásluhu a jeho nepokračování je pro nás s podivem,“ cituje klub dále. Nového trenéra Baník představí v průběhu týdny.

(skyp, vev)