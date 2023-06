Třetiligoví fotbalisté FK Baník Most-Souš znají jízdní řád nové sezony. Svou druhou sezonu ve třetí lize baníkovci odstartují v sobotu 5. srpna, kdy na domácím stadionu Josefa Masopusta budou hostit pardubickou rezervu.

Fotbalisté FK Baník Most-Souš, v zeleném obránce Radek Kibal. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Ve hře byla i možnost, že by se Baník přesunul do druhé třetiligové skupiny A. K tomu nakonec k potěše fanoušků nedošlo a Mostečané zůstávají v B skupině. „Došlo k výměně s klubem Loko Vltavín, který původně mířil do této skupiny místo našeho klubu,“ vysvětlilo vedení Baníku na klubovém webu. Na mostecké svěřence nového trenéra Miloše Sazimy čekají v následující sezoně i dva nováčci – starý známý soupeř z divizních bojů z České Lípy, který se s Mostem přetahoval o postup a úspěšnější byli Baníkovci. Lípa nakonec postup zvládla o sezonu později. Po roční anabázi po sestupu do divize se vrací do ČFL Slovan Liberec B.

Chtěli jsme titul strašně moc urvat pro Mácu, říká mostecký kapitán Bíro

Pokračovat by také měla spolupráce s házenkářským Baníkem, aby si fanoušci stihli užít zápasy obou týmů, kdy sportovní sobotu odstartuje fotbalový Baník a nedaleko ve sportovní hale poté naváže elitní soutěž Černých andělů, jak se házenkářkám přezdívá.

Podzimní los FK Baník Most-Souš:

5. srpna: Most - FK Pardubice B

12. srpna: Sokol Živanice - Most

19. srpna: Most - Sparta Kolín

26. srpna: Most - FK Jablonec B

2. září: Mladá Boleslav B – Most

9. září: Most - Hradec Králové B

16. září: Slovan Liberec B – Most

23. září: Most - FK Chlumec nad Cidlinou

30. září: Sokol Brozany – Most

7. října: Most - Arsenal Česká Lípa

14. října: FK Teplice B - Most

21. října: Most - Slovan Velvary

28. října: FK Přepeře - Most

4. listopadu: Most - SK Zápy

11. listopadu: FK Ústí nad Labem – Most

Úspěšný trenérský bard Spilka: Dám ještě na Meziboří půl sezony