S novým trenérem a brankářskou jedničkou vstoupí do své druhé sezony ve třetí lize (ČFL) celek FK Baník Most-Souš. Vedení klubu vsadilo na zkušeného a úspěšného kouče Miloše Sazimu, který naposledy v ČFL dovedl k pátému místu Chlumec a v minulosti slavil postupy do druhé ligy s Olympií Hradec Králové a Bohemians Střížkov.

Mostečtí fanoušci v minulé sezoně. Takhle tým podporovali v domácím prostředí. | Video: Deník/Václav Veverka

Mostečané v nováčkovské sezoně skončili na desátém místě a především díky skvělému jaru, kdy byli čtvrtým nejlepším týmem tabulky, se pohodlně zachránili. Teď chtějí pozice vylepšovat a stoupat pořadím. „K naší spolupráci došlo rychle. V Chlumci jsem už v průběhu května oznámil, že nebudu pokračovat. Ozval se mi Most, líbila se mi vize klubu, zdejší podmínky, které jsou na špičkové úrovni. Nabídka mne zaujala. Chci klubu pomoci rozvíjet koncepci, pomoci klubu dostat se v tabulce výš,“ řekl nový trenér Miloš Sazima. Koncepce mosteckého klubu je zařazování mladých hráčů s potenciálem dalšího růstu. Vedení pracuje se spojitými nádobami A tým – juniorka – mládež.

„Chceme klub rozvíjet jako celek, to znamená, že A mužstvo, juniorku i mládež. V minulé sezoně juniorka poslala do áčka tři hráče – Rjasku, Radbu a Skurovce. Toto chceme aby nadále fungovalo i ve spojitosti s dorostem. Chceme, aby klub takhle po složkách rostl celkově. Na jaře jsme byli čtvrtí v tabulce, letošní ambice jsou určitě se vyhnout sestupovým vodám, a aby se klub zase sportovně zvedl,“ přidal svůj pohled ředitel FK Baník Most-Souš Jan Skýpala.

Trenér Miloš Sazima také s povděkem kvitoval, že změny v kádru byly v podstatě kosmetické, hlavní osa zůstala pohromadě, v mužstvu vidí potenciál. „Gró kádru zůstalo, úspěšně prošlo záchranou. Někteří hráči odešli, doplnili jsme tým podle našich představ, aby byl konkurenceschopný. Nemám obavy o to, že by kluci neměli být konkurenceschopní a že by sezona neměla být úspěšnější než minulý rok, kdy se hrálo o záchranu,“ vidí Sazima. Nové nabídce dali přednost například Zinhasovič, Maksič a Bouguetouta, všichni odešli do Třince, který po sestupu z druhé ligy zachoval profesionální podmínky a chce zpět do druhé nejvyšší soutěže.

Po jarní jízdě mostečtí fanoušci, kteří klub podporovali i na venkovních výjezdech a v domácím prostředí mu dělali špičkovou kulisu, čekají možná útok na postup. Ředitel Jan Skýpala ale nadšení brzdí. „Sportovní veřejnost volá, zda budeme hrát o postup, ale já si hlavně přeji, aby klub stoupal ve složkách mládež, juniorka a A mužstvo a ne se soustředit jen, zda příští sezona bude o postupu.“

„Po hektické záchraně si nemyslím, že by to mělo být o postupu, ale stát se může cokoliv. Byly by ty starosti spíše příjemné, než nepříjemné, ale upřímně, já to nečekám. Já jsem především rád, že kádr zůstal téměř pohromadě, vidím v něm potenciál. Myslím, že po béčkách ligových týmů budeme mít jeden z nejmladších mančaftů v soutěži, ale myslím, že je na čem stavět,“ těší Miloše Sazimu, který s Baníkem vstoupí do nové sezony v sobotu, kdy na domácím stadionu Josefa Masopusta vyzve od 10.30 hodinu mužstvo pardubické rezervy.

Hráčský kádr FK Baník Most-Souš, podzim 2023:

Brankáři: Kryštof Lichtenberg, Michal Patka, Martin Kosinský.

Obránci: Vladimír Pátek (C), Rudolf Novák, Milosz Gluski, Dominik Bína, Radek Cibulka, Adam Petržílka, Michal Nguyen.

Záložníci: Petr Glaser, Adin Jacobovici, Matěj Kubeš, Ondřej Novický, Adam Radba, Michal Rjaska, Jan Štefko, Marek Vobecký, Bartosz Matysiak.

Útočnici: Jindřich Novotný, Dominik Krukowski, Jan Skurovec.

Příchody: Kryštof Lichtenberg (z Mladé Boleslavi), Milosz Gluski (z FK Chlumec), Adin Jacobovici (z Motorletu), Bartozs Matysiak (z Chrobry Glogow), Dominik Krukowski (ze Sleze Wroclaw).

Odchody: Pavel Halouska (do Petržalky), Daniel Kováč (do Chomutova), Filip Maksič, Nedžad Zinhasovič, Adam Bouguetouta (všichni do FK Třinec), Matyáš Buneš (do Přeštic).