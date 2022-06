Baník už zná los třetí ligy. Nová sezona slibuje skvělou podívanou

/LOS UVNITŘ ČLÁNKU/ Nová sezona, noví soupeři! Fotbalisté FK Baník Most-Souš se probojovali do třetí ligy a už znají los nové sezony v ČFL skupině B. A stojí to za to! Hned začátek bude pro Mostečany zatěžkávací zkouškou, protože úvodní dva duely hrají na hřištích soupeřů a to v Chlumci nad Cidlinou a Kolíně.

Fotbalisté Mostu po posledním divizním zápase, kdy už mají jasný postup o patro výš. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš