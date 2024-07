„V pondělí 8. července zahájí letní přípravu A mužstvo Baníku Most-Souš a to kondičními testy na Fakultě tělesné výchovy v Praze. První oficiální trénink je pak na programu v úterý od 17.00 hodin na stadionu Josefa Masopusta,“ informoval mostecký klub. Áčko po Miloši Sazimovi převzal trenér Stanislav Hofmann, kterého pojí dlouholeté vazby na mostecký fotbal. Hofmann do té doby trénoval v krajském přeboru baníkovskou juniorku, kde ho nahradí Luděk Atlman.

„48-letý trenér přichází z posledního angážmá v mládeži FK Teplice, kde působil jako asistent u dorostu U17, se kterým ve dvojici s trenérem Ladislavem Jamrichem dosáhl na 2. místo ve 2. dorostenecké lize U17. Předtím trenérsky působil v TJ Krupka v soutěžích Krajského přeboru a přechodně Divize. Po celkové reorganizaci klubu TJ Krupka v roce 2023 své dlouholeté působení v ať už hráčské nebo trenérské v tomto klubu ukončil a vrátil se do FK Teplice,“ napsal baníkovský klub na adresu nového kouče své juniorky.

Zpátky k áčku. To už zná i jízdní řád letní přípravy. Severočechy čeká pět přípravných duelů, čtyřikrát to bude s týmy hrající třetí ligu. Vedení mosteckého klubu přípravu koncipovalo spíše do náročnějších zápasů. Na programu je například střetnutí s Baníkem Sokolov, který se netají ambicemi sahat po vyšší soutěži a to díky návratu silného partnera Sokolovské uhelné. Baníkovci vyběhnou také proti exdruholigové Příbrami nebo silné Jiskře Domažlice. Novou sezonu, v pořadí třetí pro Most, odstartuje místní celek v sobotu 10. srpna venku proti jablonecké rezervě.