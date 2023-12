FOTO: Derby? Plichta. Šance se rodily až v závěru, nastavení bylo infarktové

Leckdo může namítnout, že Severočeši nehrají žádný líbivý fotbal, ostatně i šéf Baníku Jan Skýpala styl označil za jednoduchý a zároveň velmi účelný. „Je to tak, chceme se vyvarovat zbytečností i na této úrovni. V jednoduchosti je síla. Myslím si, že styl Barcelony už je dávno překonaný," souhlasí Sazima. „Snažíme se hrát co nejrychleji a nejjednodušeji nahoru, ale nechceme, aby to byla nakopávaná. Na druhou stranu se musíme přizpůsobit okolnostem, například v posledním duelu v Ústí nad Labem byl trávník v katastrofálním stavu," dodává lodivod Mostu.

„Třetím místem jsme předčili všechna očekávání. Chceme si to teď co nejdéle užít. Postup neřešíme, prostě chceme zůstat co nejdéle nahoře. Kéž bychom i na jaře měli takovou formu jako na konci podzimu. Máme skvělé fanoušky, jezdí s námi na každý zápas a jsou slyšet. I jim děkujeme za to, že jsme tam, kde jsme. S fandy v zádech se hraje vždy lépe."

Marek Vobecký, FK Baník Most-Souš

Nejvíc gólů dal na podzim Jindřich Novotný. Miloš Sazima si jeho potenci pochvaluje. „Můžeme se o něho opřít. Těch jeho sedm branek týmu výrazně pomohlo ke třetímu místu."

Na vedoucí Velvary FK Baník Most-Souš ztrácí osm bodů. Bude se snažit na jaře zaútočit na postup? „Ta ztráta je velká. Týmy před námi mají zkušené a vyzrálé kádry, my asi nemůžeme pomýšlet na to, že bychom je v boji o první místo mohli ohrozit. Kromě Velvar mám na mysli Zápy, které jsou nahoře každý rok. Ale největším favoritem soutěže je Ústí. My, snad to nebude znít nabubřele, jsme spolufavoritem."

Sazima si ale upozorňuje, že Most by si vyšší soutěž rozhodně zasloužil. „Magistrát dělá obecně pro sport hrozně moc. Je tu nádherné zázemí, podmínky jsou v regionu Čechy jedny z nejlepších. Určitě by vyšší soutěž městu slušela. Ale víte, jak to ve fotbale je… Úspěch trvá strašně krátce a doba, která k němu vede, je strašně dlouhá. My jsme dobrý příkladem této fotbalové pravdy."