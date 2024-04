Dva zápasy za sebou nedokázali vstřelit branku, ale díky brankáři Kryštofu Lichtenbergovi mostečtí fotbalisté ani jednou neinkasovali. Naposledy hráli na domácím stadionu bez branek s celkem Brozan. Velkou šanci skórovat měl agilní mostecký Jan Štefko. Nevyšlo to.

Bezbrankové víkendové střetnutí FK Baník Most-Souš - Sokol Brozany. | Foto: Deník/Václav Veverka

Baníkovci tak mají z posledních dvou bezbrankových duelů dva body, hosté pro změnu přišli o šňůru dvou výher v řadě.

„Brozany jsou těžký a kvalitní soupeř, mají na ČFL nadstandardní hráče, což jsme věděli, že nás nečeká nic lehkého. Trošku nás opustila kvalita v zakončení, a i ve standardních situacích, kterými jsme si některé zápasy dokázali pomoct a zápas vyhrát. Největší šanci zápasu jsem měl já a zápas jsem mohl rozhodnout, bohužel se tak nestalo. Bod se samozřejmě počítá, ale v takovém zápase jsme chtěli všechny tři body,“ hodnotil střetnutí mostecký fotbalista Jan Štefko. Mostečané si tak stále drží čtvrtou figuru v tabulce.

„Byl to vyrovnaný zápas. My jsme za ten bod určitě rádi. V naší situaci, kdy musel nastoupit v 90. minutě náhradní gólman, je pro nás bod zlatý. A podle mě i spravedlivý. Hrajeme prakticky s dorostem, máme jednoho hráče na střídání, snad se nám někdo do příštího týdne uzdraví,“ opáčil za hosty asistent trenéra Jiřího Němce Jiří Šmidrkal.

ŠLÁGR KOLA PRO VELVARY

Ústečtí nebyli ve šlágru kola s Velvary horším týmem, ba naopak, jenže doplatili na mizernou koncovku. Největší tutovku zahodil v 70. minutě David Černý, který zblízka z dorážky minul takřka odkrytou bránu. Jediný gól tak obstaral v 52. minutě hostující Jakab a Velvary se znovu vzdálily Armě v tabulce na devět bodů.

„Zklamání je velké. Místo abychom v poločase vedli dva nebo tři nula, tak to dopadne takhle. Ve druhé půli pak místo abych vyrovnal na 1:1, tak nepochopitelně netrefím bránu,“ klopil hlavu zklamaný domácí útočník David Černý. „Je to těžké, devět bodů ztráta, nevím, jestli to ještě půjde dohnat.“

DALŠÍ PORÁŽKA

Teplická juniorka neúspěšnou sérii po Zápech a Ústí nad Labem natáhla v sobotním 24. kole ČFL na tři. Boj o třetiligovou záchranu tak bude nadále zajímavý… Na Vinici se diváci dočkali čtyř branek a vítězství domácího celku 3:1. O góly Pardubic se postaral: Lima, Černý a Suleiman, za hosty opět skóroval, šest minut před přestávkou, Matryáš Vachoušek. Utkání skončilo stejným výsledkem jako na podzim.

"Tepličtí změnili v průběhu sezóny trenéra, víme, nakolik je vyrovnaná tabulka a že je každý zápas důležitý. Chtěli jsme podat herně kvalitní a poctivý výkon, k soupeři jsme měli respekt a nepodcenili ho,“ řekl kouč pardubické rezervy Pavel Němeček. „Zápas rozhodlo chování týmů ve vápnech. Zatímco soupeř byl agresivní a zkušený, my jsme působily ustrašeným dojmem bez potřebné agresivity. Nebyli jsme horším týmem, ostatně jako v každém našem utkání, ale pořád nás sráží efektivita v soupeřově šestnáctce a důraz v našem pokutovém území. Stále je o co hrát a absolutně nic nevzdáváme,“ řekl David Šourek, trenér Teplic B.