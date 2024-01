Zimní přípravu odstartovali fotbalisté třetiligového FK Baník Most-Souš fyzickými testy. Teď už se potí i na hřišti. Třetí tým tabulky se chce pod taktovkou trenéra Miloše Sazimy v přípravě zaměřit zejména na herní věci a na ofenzivní část hry.

Podzimní pyro show v podání fanoušků FK Baník Most-Souš. | Video: Deník/Václav Veverka

Baníkovci v patnácti podzimních duelech nastříleli 24 branek. O sedm z nich se postaral útočník Jindřich Novotný. Na jaře by mohla úderná síla Mostu ještě narůst. Do přípravy s baníkovci totiž nastoupil útočník Lukáš Marhout (ročník 2001).

„Vysoký hrotový útočník Bohemians Praha nastoupil za tento klub již do 52 zápasů ČFL, ve kterých se v průběhu třech necelých sezón podílel gólem nebo asistencí na 19 brankách. Odchovanec Unionu Vršovice krátce prošel i Slavií Praha, mládežnické působení však zakončil v dorostu Bohemky. V Mostě by mohl vytvořit dvojici s Jindrou Novotným a jeho výška může pomoci fyzicky náročné ČFL,“ představil mostecký klub nového hráče se zajímavou vizí, která by mohla zamávat s kolonkou vstřelených branek směrem nahoru.

Vedle Marhoula se do přípravy s Mostem zapojili ještě levý obránce Milan Hadinec (ročník 2002), levý obránce, který po ukončení hostování v FK Teplice, skočil do mosteckého dresu. V Teplicích strávil Hadinec devět sezon a teď se vrací do mateřského klubu. Další novou tváří ji Martin Růžička (ročník 2004), ofenzivní záložník je odchovance varnsdorfského fotbalu, který v letošní sezoně zlehka za boleslavské béčko nakoukl do třetí ligy.

Most zkouší také záložníka s americkým pasem Tommyho Weisse (ročník 2003), který byl v Mostě na zkoušce už v létě, ale zotavoval se po zranění kolene. Podzim odkopal v Chlumci, kde stihl 13 startů. Mostecký klub navíc pokračuje v zabudovávání odchovanců, což je jeho filozofií a tak se do áčka během zimní přípravy zkusí z juniorky probojovat Adam Smitka nebo Vilém Sedlák.

Které týmy daly na podzim více gólů než FK Baník Most-Souš?

Střeleckým lídrem je vedoucí tým tabulky z Velvar, který se na podzim prosadil 38 góly. Pak jsou druhé Zápy, které soupeřům nastřílely 30 branek. Chlumec se dokázal prosadit devětadvacetkrát. Boleslavské béčko dalo 26 gólů, Kolín přesně pálil pětadvacetkrát. Dvacet čtyři branek na kontě má třetí Most a čtvrté Ústí.

