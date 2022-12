Co kádr pro zimní přípravu? Dozná změn. „Již na prvním tréninku představíme první možné posily pro jarní část ČFL. Jelikož stále probíhají jednání a námluvy s více hráči, nechceme nyní odhalovat některá jména,“ říká ředitel FK Baník Most-Souš Jan Skýpala.

Jisté už jsou ale odchody. Severočeský klub po necelém roce opouští stoper Marek Opluštil, který většinu podzimu promarodil a v Mostě se dohodl na ukončení smlouvy. Pokračovat zřejmě nebude i Ondřej Kolařík, který klub požádal o uvolnění. Přerušení fotbalové činnosti pak oznámil David Matyáš. Mostečany v podzimní části třetí nejvyšší soutěže čeká boj o záchranu, jsou poslední v tabulce.

Benzema mohl hrát už v osmifinále MS, mluvil jsem s odborníky, vzteká se agent

„Náš klub po neúspěšném podzimu hledá nový koncept základní sestavy. Odchody nás samozřejmě zasáhly, ale věděli jsme o nich už déle. Věříme, že je budeme připraveni adekvátně nahradit. Obecně se chystáme na posílení v každé řadě sestavy mužstva – rádi bychom přivedli hráče do obrany, zálohy i útoku. Klub rozhodně nevzdává šanci na záchranu a do jara chce vstoupit posílen a zároveň poučen z podzimních bojů,“ dokresluje Skýpala. Baníkovce čeká v zimním období i šest přípravných zápasů, prvním bude střetnutí se Štětím, dojde i na derby se sousedním Chomutovem. V plánu je i měření sil s pražskými celky jako je Motorlet nebo Admira. Jaro pro Most začne 4. března domácím zápasem s Chlumce nad Cidlinou.