Most podcenil Lovosice a nešel v úvodu do hry v plném nasazení. Odplatou jim tak byl pětibrankový rozdíl v první části. Do druhé části už Mostečandy vstupovaly s větší bojovností, ale na konečné vítězství už nedosáhly. Nepomohly ani přesně mířené závěrečné střely útočnice Martincové a obránkyně Panovové. Zápas proti domácím skončil prohrou Mostu 7:10 (1:6). Branky: Martincová, Panovová, Plechingerová (2) a Walterová(3). Druhé dějství proti Podbořanům bylo čistě v režii Mostu. Hráčkám se podařilo přestřílet Podobořany celkem desetkrát. Zabodoval nejen sehraný útok Walterové (3) s Plechingerovou (1), ale také obrana zastoupená Kudovou (1) a Machovou (5). Závěrečný duel proti Kadani doplnil bilanci prohry a výhry remízou. Důraznému útoku Kadaně dokázala čelit svými skvělými zákroky brankářka Rauschová, která dokázala vychytat přes 40 střel protihráček. Díky asistencím Červené a střelám Walterové (2) s Machovou (1) skončil zápas nerozhodně 3:3.

Sestava FBK Wings Most (starší žákyně): Červená, Kudová, Machová, Martincová, Panovová, Plechingerová a gólmanka Rauschová.

Ve vedlejší hale nastoupily mostecké mladší žákyně v rámci Ligy mladších žáků s hracím systémem 5 + 1 proti klukům ze Semil, Štětí a Jirkovu. Všechny zápasy byly velmi vyrovnané, rozhodlo jen štěstí, které ne vždy stálo za mosteckými. Kvůli karanténě musel Most doplnit svou formaci o elévky, které se projevily jako velmi talentované hráčky. V prvním souboji proti hráčům ze Semil zabodovala nejen kapitánka Kubešová, ale také Nedrdová a dokázala se prosadit i elévka Vondrová. Bohužel tyto tři přesně mířené střely nezajistily Mostu vítězství, a tak hráčky za stavu 3:5 (1:1) odcházely z hřiště jako poražené. Do druhého utkání proti Štětí vstupoval Most s pozměněnou sestavou.

Obránkyně Kamenská E. nastoupila na post útočnice a postarala se spolu s Rovenskou a Slánskou o vedení Mostu po první části. V druhé části se podařilo zabodovat ještě Slánské a Kubešové. Ale ani 5 střel nestačilo na vítězství. Jedenáct sekund před koncem bylo nařízeno trestné střílení za faul na protihráče, který rozhodl o konečném výsledku utkání. Z výhry 6:5 (2:3) se nakonec radovalo Štětí. Holky si spravily chuť až v závěrečném souboji proti jirkovským florbalistům. I když první půle byla úspěšnější pro Jirkov, holky v poslední desetiminutovce zabojovaly a přestřílely kluky o 4 góly. Jediná mostecká výhra 7:3 (1:2) byla závěrem sobotního dne. Branky: Kamenská E. (2), Kubešová (2), Dorňáková, Slánská a Poláková.

Sestava FBK Wings Most (mladší žákyně): Dorňáková, Hížová, Kamenská E., Kamenská K., Kubešová, Nedrdová, Poláková, Rovenská, Slánská, Vondrová a gólmanka Hönig.

V neděli vyjeli mostečtí florbalisté z klubu Fbc Vipers do Loun. Klučičí formace byla doplněná o Kamenskou, Dorňákovou a Vondrovou. Holky napomohly klukům k pohádkovým výhrám ve všech odehraných duelech. Do brány usedla nejprve Kamenská, která během dvou zápasů pustila za svá záda pouze jednu branku a premiéru poté odehrála Dorňáková s čistým kontem. Smíšený celek tak zakončil florbalový víkend čtyřmi výhrami. Most - Louny black 3:0, Most – Děčín white 9:1, Mos - Děčín blue 5:0, Most - Louny pink 13:0.

Sestava Fbc Vipers Most: Dorňáková, Kamenská K., Kubíček, Nedvěd, Vondrová a Vrecko.

Michaela Husmanová