Už před samotným zápasem bylo zcela zjevné, že toto utkání nebude zcela běžné. Litvínovské Bivojky dorazily do Plzně v celkovém počtu devíti hráček do pole, což z pohledu florbalu rozhodně není ideální stav. Tato „z nouze ctnost“ se samozřejmě projevovala i na hřišti. Hráčky Plzně nastoupily ve velké přesile, a mohly si tak dovolit být mnohem více nebezpečné, a i díky této převaze, a celkově lepší disciplinovanosti, si litvínovský celek odvezl domů porážku 9:3 (třetiny 3:2, 3:1, 3:0)

Bivojkám se tak nepodařilo navázat na poslední utkání, kde v severočeském derby porazily celek Chomutova. Co na výkon řekl litvínovský trenér Vadim Všetula?

Po úspěšném derby přišla porážka, která rozhodně není příjemná. Kde byla ta největší chyba?

„Jednoznačně v počtu. Jednou nás oslabila Delta, teď nás oslabuje omikron, což v praxi znamená, že jsme přijeli v devíti lidech, což proti Plzni, která je velmi běhavým celkem, byl problém. Na druhou stranu mi ale přišlo, že jsme hrály relativně vyrovnaně, ale počet hráček to rozhodl.“

Ještě se zastavím u toho počtu hráček… mohl by to být do budoucna velký problém, protože je evidentní, že váš tým nemá odkud brát v případě nějakého problému?

„Ano, bohužel je to tak, není odkud brát. K tomu všemu se nám ještě rozjela zranění, přesněji pět hráček, které se už nevrátí, takže se už jedná o citelné oslabení, které nemá úplně řešení. Na druhou stranu se nám ale zkrátila doba karantén, takže uvidíme, jestli se nějaké hráčky do víkendu vrátí.“

Další utkání vás čeká za celkem krátkou dobu. Je něco, co třeba urgentně rychle zlepšit do příštího utkání?„Ten počet, protože už proti Chomutovu, a částečně i s Plzní, se ukázalo, že máme celkem co nabídnout, ale v malém počtu se to jednoduše hrát nedá a to ani proti výrazně slabšímu týmu.“

V závěru vás oslabovalo i zbytečné vylučování. I tady by mohl být prostor ke změně… (V posledních sedmi minutách si musela hráčka Litvínova Klára Svobodová odpykat osobní trest 2+10 minut za nesportovní chování- pozn.red.).

„Takhle… já si úplně nechci stěžovat na rozhodčího, i přestože některé věci, které se pískaly, nebyly úplně v pořádku. Rozhodčí prostě nevrátí ty věci, co písknul, a pokud mu budeme neustále říkat, co dělá špatně, tak se, logicky, naštve, a to nás také stálo mnoho sil na konci.“

Komentář autora

Kromě toho, že tým zužuje problém s omikronem, rozhodně týmu nemůže přidávat na síle ani určitá nepohoda, která se v týmu aktuálně objevuje. Podle našich informací se totiž čím dál tím častěji objevuje nespokojenost s vedením týmu žen. Dochází údajně k nerovnoměrnému postavení hráček v týmu. Přesněji řečeno- existuje skupina hrášek, která je pod minimálním tréninkovým tempem, ale v zápasech je výrazně protěžovaná, což může mít poměrně neblahý vliv na sehranost týmu a celkovou ladnost během utkání.

Dominik Síbr