PODÍVEJTE SE: Elévové z Vipers Most válcovali soupeře

Úspěšný víkend mají za sebou florbaloví elévové z FBC Vipers Most. Na domácí palubovce mladí Mostečané odehráli tři zápasy a všechny ovládli. Povedlo se jim to i díky podpoře fanoušků. Méně štěstí už měli starší žáci Vipers, kteří vyjížděli do Loun. Doma se představili také muži, v neděli vyrazili do Lovosic junioři.

Elévové FBC Vipers Most. | Foto: FBC Vipers Most