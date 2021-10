V trojici zápasů ve velebudické sportovní hale remízovali s kadaňskými Katy 9:9, pak už to vzadu zavřeli a vysoko 14:0 přejeli Mocné Tuleně z Podbořan a 7:0 nadělili celku FD Teplice/Krupka.

„Trošku škoda prvního zápasu s Kadaní. Měli jsme na výhru, ale podcenili jsme to. Mysleli jsme si, že už to máme vyhrané. Vracíme se k florbalu po dlouhé době, tak to možná trochu bylo vidět,“ hodnotil vytáhlý mostecký florbalista Samuel Mikač skutečnost, že jeho celek pustil vedení 5:0 a došel jen k remíze. Starší žáci hrají svou ligu poločasově na dvakrát dvanáct minut.

Sám třináctiletý Mikač ale návrat k florbalu vítá. Ostrý zápas si se spoluhráči zahrál po roce. „Teď jsme měsíc a půl chodili na tréninky a tohle jsou naše první zápasy. Covid bylo nepříjemné období, byl jsem pořád jen zavřený doma,“ poukázal mladík, který se florbalu věnuje pět let a teď rozjíždí šestou sezonu. Roční přestávka bez soutěžního duelu je prý hodně znát.

„Je super, že zase můžeme hrát, snad to tak bude už i nadále a nepřijde žádná přestávka. Musím říct, že fyzicky jsem se v prvním zápase necítil nějak moc extra dobře, rok bez florbalu a člověk se musí všechno učit znovu, takový jsem z toho měl pocit,“ dodal Samuel Mikač.