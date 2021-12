Po první části vedl Most o dvě branky. Druhá část byla na góly bohatší a starším žákyním se nakonec podařilo přestřílet elévku Kamenskou K., i když pouze jen o jednu branku. Z těsné výhry 7:6 (1:3) se radoval Litvínov.

Branky Mostu: Kamenská E. (4), Kubešová a Nedrdová

Na programu druhého nedělního střetu byl očekávaný souboj s Liberecem. Od elévek nedarovaly Mostečandy Liberci ani jednu výhru. Tento stav byl prolomen teprve před měsícem v Turnově, kdy Most poprvé ochutnal porážku od libereckých soupeřek. První část se odehrála z větší části na straně Liberce. I přes tento nátlak se podařilo zabodovat pouze Kamenské E., a to dvěma střelami. Zato Liberec inkasoval za záda její sestry Karolíny góly tři. V druhé desetiminutovce se semkla mostecká obrana s Pánovovou, Križanovou a Kudovou, které nedaly soupeřkám už jedinou šanci. Kamenská E. se nakonec prostřílela k hattricku, který zajistil vyrovnání stavu na 3:3. V závěru hry se Liberec dopustil chyby, kdy neměl obsazené hráčky. Této situace využila Slánská a svým prvním gólem v turnaji uvedla Most do vedení. Druhou střelou zpoza brány zabodovala ještě Slánská, čímž potvrdila výhru nad Libercem 5:3 (2:3).

Branky Mostu: Kamenská (3), Slánská (2)

V závěrečném duelu měla nabito už i kapitánka Kubešová. Již v úvodu hry byli úspěšnější domácí. Díky Kamenské E., Nedrové a Kubešové vstupovaly florbalistky do druhé půle s tříbrankovým vedením. V úvodu poslední nedělní desetiminutovky sice pustila Kamenská K. za svá záda dva míčky, netrvalo ale dlouho a hattrickem odpověděla Kubešová a dalším třígólovým úspěchem Nedrdová. Vítězství 8:4 (4:1) nad českolipskými potvrdila ještě Kamenská E. v samotném závěru.

Branky Mostu: Kamenská E. (2), Kubešová (3), Nedrdová (3)

Sestava FBK Wings Most: Kamenská E., Križanová, Kubešová, Kudová, Nedrdová, Pánovová, Seidlová, Slánská a gólmanka Kamenská K.

Michaela Husmanová