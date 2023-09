Mladí florbalisté Vipers Most odpálili novou soutěžní sezonu

Mladí sportovci z florbalového FBC Vipers Most v uplynulém víkendu odstartovali novou soutěžní sezonu. V sobotu 24. září vyrazily juniorky do Litvínova, ale v prvním turnaji se jim bohužel bodovat nepodařilo. O den později pak junioři odehráli svůj první turnaj, ze kterého si připisují první tři body do tabulky.

Starší žáci FBC Vipers Most. | Foto: FBC Vipers Most