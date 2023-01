Juniorky Vipers zadupaly Sokolov-Vary, na Kladno už nestačily

Ve druhém lednovém víkendu vyjížděly týmy florbalového Vipers Most na zajímavé turnaje. Celkem šest družstev vyrazilo mimo město Most. Na startu roku do toho mladí florbalisté vletěli plní síly a elánu dobýt výhru a získat další zkušenosti. Přišly výhry i prohry.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Juniorky FBC Vipers Most. | Foto: FBC Vipers Most