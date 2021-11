Mostecký florbalový klub FBK Wings přihlásil pro letošní sezónu své florbalistky do ligy mladších žáků, která má hrací systém 5+1. Florbalistky dosud zářily pouze proti florbalistkám ve své kategorii a v systému 3+1 na malém hřišti. Nový systém a hra proti klukům byla na začátku sezóny novinkou pro všechny hráčky. Před pár dny vyjely mostecké florbalistky sbírat zkušenosti do České Lípy.

V prvním klání nastoupily florbalistky proti klukům ze Semil. Do vedení se krátce po rozehrání dostaly Semily, nicméně netrvalo dlouho a po přesné střele kapitánky Stehlíkové bylo skóre vyrovnané. Stehlíková se zasloužila i o další gól, který dostal Most krátce do vedení. I po vyrovnání Semil na stav 2:2 byl nakonec první poločas úspěšnější pro Most. Do druhé půli díky Sedlákové a Stehlíkové vstupoval Most s dvoubrankovým vedením. V druhé dvanáctiminutovce byly opět úspěšnější florbalistky z Mostu a díky nové mostecké posile Hížové a kadetce Kubešové znamenal konečný výsledek 9:6 (5:3) vítězstvím pro Most.

Branky: Hížová, Kubešová, Sedláková (3x), Stehlíková (4x)

Druhé utkání proti českolipským hráčům skončilo po první půli 1:1. Druhá část byla velmi napínavá, kdy mostečtí fandové čekali, kdo rozhodne nerozhodný stav 2:2 a uvede svůj tým do vítězného konce. Nakonec se podařilo jednobrankové vedení českolipským a Most odcházel jako poražený za těsného stavu 2:3 (1:1).

Branky: Sedláková, Stehlíková

Závěrečný souboj byl velmi vyrovnaný. První část skončila lépe pro mostecké díky Stehlíkové a Sedlákové. V druhé půlce se podařilo proměnit šanci ještě Kubešové, což ale nestačilo na vítězství a těsný souboj skončil remízou 3:3 (2:1).

Branky: Kubešová, Sedláková, Stehlíková

Sestava FBK Wings Most: Hížová, Križanová, Kubešová, Machová, Nedrdová, Panovová, Sedláková, Seidlová, Slánská, Stehlíková a brankářka Hönig.

Sobota nebyla jediným hracím víkendovým dnem. O skvělou podívanou se zasloužily starší žačky, které v neděli nastoupily na domácí půdě proti týmům z Ústí a Kadaně. Zahřívací souboj proti Ústí byl díky skvělé útočné formaci Kubešové se Stehlíkovou a Walterové s Plechingerovou v režii domácích. Soupeřkám se podařilo přestřílet goĺmanku Rauschovou pouze jednou, zato útok proměnil šance hned čtyřikrát. Konečným výsledkem 4:1 (3:1) si tak mostecké florbalistky mohly připsat výhru.

Branky: Kubešová, Plechingerová (2x), Walterová

Do druhého dějství proti Kadani Black se do brány posadila mostecká brankářka Hönig. Do druhého poločasu vstupoval Most pouze s jednobrankovým vedením, které netrvalo dlouho a po vyrovnaném souboji skončil zápas nerozhodně 5:5 (3:2).

Branky: Kubešová, Stehlíková (3x), Walterová

Poslední utkání proti Kadani White bylo na góly a šance opět výživné. Sehraný útok Kubešové a Stehlíkové vsítil do soupeřovy brány celkem 6 gólů. Nejen hattrick Kubešové a Stehlíkové, ale také semknutá obrana Machové se střídající Panovovou a zákroky Hönig se zasloužily o další nedělní vítězství Mostu 6:4 (3:3).

Branky: Kubešová (3 x), Stehlíková (3 x)

Sestava FBK Wings Most: Hížová, Kubešová, Machová, Martincová, Panovová, Plechingerová, Poláková, Stehlíková, Walterová a brankářky Hönig, Rauschová.

Michaela Husmanová