Celkem jedenácti přesnými střelami převálcovaly mostecké šampionky florbalistky z Ústí nad Labem 11:2 (6:1) v prvním sobotním klání. V druhém dějství proti Podbořanům se střelecky prosadily Mostečanky hned v první části. Kubešová, Kamenská, Machová a Janšová se postaraly o čtyřbrankové vedení. V druhé osmiminutovce se Mostu povedlo slibný náskok nejen udržet, ale dokonce navýšit. Po střelách Kamenské (2), Kubešové a Machové se tak Most radoval z druhé nadílky 8:3 (4:0). Závěrečné dějství proti Chomutovu nabralo dramatické kontury.

Po úvodních gólech do mostecké brány se dostali domácí do dvoubrankového vedení. O remízový stav se vzápětí postarala kapitánka Kubešová, která ale nenechala nic náhodě a otočila nepříznivý vývoj utkání ve prospěch svého týmu o jednu branku. Druhý poločas se nesl v duchu taktizování a napětí na obou stranách. Pod nátlakem vypjaté situace chybovala i zkušená mostecká obrana a jednobrankový náskok nevydržel Mostu příliš dlouho.

Po dlouhém přetahování zkušená střelkyně Kubešová nakonec zvýšila náskok o další tři branky, kterými dovedla Most do vítězného konce. Kubešová se tak postarala o produktivitu závěrečného zápasu a Most se mohl radovat i z poslední výhry v tomto roce 9:6 (3:2). S bilancí jedenácti výher a jednou remízou za sezónu se mostecké nejmenší florbalistky rozloučily se starým rokem a už nyní se těší na nový rok, který zahájí účastí o prvním lednovém víkendu na mezinárodním turnaji v Praze.

Sestava FBK Wings Most: Frydrychová Tereza, Hokufová Julie, Janšová Lucie, Kamenská Eva, Kubešová Anastázie, Kunešová Kateřina, Machová Kateřina, Studničková Michaela a gólmanka Kamenská Karolína.

Michaela Husmanová