Do nové sezóny vstupujete s novým týmem, ve kterém se událo mnoho změn. Byly tyto změny ku prospěchu věci?

Rozhodně je to pro nás nový impuls a výhoda, protože jsme na zápasy jezdily sotva s 10 hráčkami a byly často vyčerpané. Jsem pyšná na náš tým za to, jak se určité hráčky za tak krátkou dobu co florbal hrají zlepšují.

Jaké jsou vaše cíle pro tuto sezónu?

Určitě chceme dosáhnout na vyšší příčky než minulou sezónu a ukázat všem, to že i v tak malém městě jako je Litvínov, se dokáže spojit jeden celek jako tým a vyhrávat v nejvyšší soutěži.

Jak moc ovlivnila koronavirová epidemie vaší přípravu?

Měly jsme každá od trenéra individuální plány, které jsme plnily, když se situace zlepšila přešli jsme společně na letní přípravu, která se týká hlavně fyzické kondice, zakončili jsme ji soustředěním v Sušici. Nebudu lhát, bylo to velmi náročné, letní příprava bolí vždycky, ale máme aspoň z čeho brát na zápasy.

První třetina proti Panthers Praha byla velmi neúspěšná. Co se změnilo pro zbytek zápasu?

Když jsme přišli do kabiny s trenérem tak jsme si řekli, že to prostě nevzdáme, že taková situace může nastat ale neznamená to konec. Namotivovaly jsme se, dali do toho vše a zvládli to.

Jak by si zhodnotila celý zápas, který jste nakonec ovládly 11:8?

Celý zápas byl neskutečný zážitek. Moc jsme si přály vyhrát a dokázat, že umíme hrát florbal, že jsme udělaly velký pokrok a že na nás trenér a další lidé kteří nás chodí podporovat mohou být pyšní.

Dominik Síbr