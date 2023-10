Florbalisté Vipers řádili v duelu s Postoloprty. Nasypali jim jedenáct gólů

K prvnímu turnaji nové sezony vyjížděli v uplynulém víkendu dorostenci FBC Vipers Most do nedaleké Kadaně. V prvním zápase se utkali s litvínovským Bivojem. Ve druhém duelu narazili na žatecké Jazzmany. V sobotu na domácí půdě také odehráli své zápasy mladší žáci mosteckého klubu, který začátek vůbec nevyšel. O den později vyjelo mužské béčko na první turnaj do Loun. Jejich vstup do nové sezony byl vydařený.

Muži florbalového FBC Vipers Most. | Foto: FBC Vipers Most