Jak se v uplynulých dnech dařilo florbalistům z FBC Vipers Most? Přinášíme tradiční výsledkový přehled mosteckých týmů. Junioři vyjížděli v oslabené sestavě za soupeři do Kadaně. V prvním zápase s domácím celkem prohráli. Pak si ovšem poradili s Podbořany, které vysoko složili.

Elévové FBC Vipers Most. | Foto: FBC Vipers Most

Starší žáci ve stejný den cestovali do Smržovky, kde ukořistili tři body. Den na to elévové vyrazili na svůj druhý turnaj do Chomutova. Hned na začátku okusili hořkost porážky od domácích, ale další duel rozjeli kanonádu proti Kadani a poslední střetnutí proti druhému týmu Chomutova remizovali. Na domácí hale ve Velebudicích hrály juniorky. V prvním duelu se jim ale vůbec nedařilo a podlehly Kadani. Druhý zápas vše napravil, ale přišlo sportovní „neštěstí“. Ve druhé třetině tabule ukazovala skóre 7:1 pro Most a přišlo bohužel zranění jedné ze soupeřek, které museli řešit přivolaní zdravotníci. Utkání tak bylo ukončeno.

Výsledky FBC Vipers Most:

Liga elévů:

Florbal Chomutov Ďáblíci – FBC Vipers Most 5:1

Branky: D. Šimek (1)

FBC Vipers Most – FBC DDM Kati Kadaň Black 9:4

Branky: D. Šimek (1), S. Vrecko (5), M. Beneš (1), M. Hejný (1), M. Baxa (1)

FBC Vipers Most – Florbal Chomutov Domeček 7:7

Branky: M. Baxa (3), S. Vrecko (3), M. Hejný (1)

Liga starších žáků:

ASK Lovosice – LFP A Black – FBC Vipers Most 2:0

FBC Vipers Most – FLORBAL JABLONEC Blue 0:2

FBC Vipers Most – TJ Turnov 3:2

Branky: M. Strych (1), M. Vondra (1), W. Sklenář (1)

2. liga juniorů:

FBC Vipers Most – FBC DDM Kati Kadaň 3:4

Branky: O. Matura (2), K. Bednář (1)

Mocní Tuleni Podbořany – FBC Vipers Most 1:16

Branky: K. Bednář (5), V. Vorlíček (1), F. Jirásek (2), J. Červenka (2), O. Matura (2), V. Vorlíček (1), M. Halaj (1), D. Seifert (1), T. Hnátek(1)

2.liga juniorek:

FBC DDM Kati Kadaň – FBC Vipers Most 18:3

Branky: M. Trungová (2), V. Stankovičová (1)

FBC Vipers Most – SK BIVOJ LITVÍNOV 7:1

Branky: L. Plechingerová (1) K. Šindelářová (3), V. Stankovičová (1), A. Schettlová (2)