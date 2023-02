Florbal: Rozjetá přípravka Vipers Most klopýtla jen jednou

Uplynulý víkend byl v plném herním módu pro florbalové týmy FBC Vipers Most. Přípravka absolvovala turnaj na domácí půdě v Mostě, kde až na jeden zápas se jim vše podařilo. Muži v Regionální lize vyrazili odhodlaně do Kadaně. Avšak síla jim bohužel nestačila. Další den odcestovaly starší žákyně do Liberce. Dorostenci v první lize odjeli do Plzně a liga starších žáků se hrála v Turnově. V neděli si zahráli doma v Mostě muži v Ústecké lize.

Přípravka FBC Vipers Most. | Foto: FBC Vipers Most