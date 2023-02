Florbal: Nejmenší z Vipers všechny zápasy zvládli

Tento víkend byl pro mostecké florbalové Vipers opět zajímavý. Hrálo se jak na domácí půdě, tak i venku. Mostecká přípravka vyjela v sobotu do Podbořan, kde nastoupila s dobrou náladou a elánem. Všechno zvládla a domu si dovezla tři výhry. V sobotu se hrála také Liga mladších žáků a 1. Liga dorostenců. V neděli vyrazily mimo Most v plné síle také ligové starší žákyně, které své protivníky nešetřily. Druholigové juniorky si taky nevedly špatně. Na domácí půdě v sobotu odehrála turnaj 2. liga dorostenců, kteří měli špatný začátek, ale o to lepší konec. V neděli už takové štěstí na domácí půdě neměli mladší žáci ani muži v regionální lize.

A dorostenci FBC Vipers Most. | Foto: FBC Vipers Most