Florbal: Junioři Vipers Most v divoké přestřelce složili Liberec

Dalšími zápasy pokračovalo snažení florbalisté FBC Vipers Most. Junioři vyrazili do Liberce, kde měli na programu jeden duel, který nakonec ovládli po těžkém a vyrovnaném boji a získali tři body. Starší žáky zase čekala cesta do Ústí nad Labem. V krajském městě odehráli tři střetnutí s bilancí dvou porážek a jedné výhry.

Junioři FBC Vipers Most. | Foto: FBC Vipers Most