Florbal: Elévové Vipers Most ukončili zápasovou sezonu

Elévové florbalového Vipers Most jeli o víkendu na svůj poslední zápas sezony do Žatce. Tam ze sebe vydali všechno a poslední turnaj si užili naplno, domů si přivezli šest bodů. Starší žáci Mostu cestovali do Železného Brodu, ale tam se jim nedařilo. Juniorky Vipers si zahrály doma v Mostě, zastřílely si a vysloužily šest bodů. Muži vyrazili do Loun, kde vysoko prohráli.

Elévové FBC Vipers Most. | Foto: FBC Vipers Most