Florbal: Dorostenci Vipers Most pouze s jedním bodem

Poslední únorový víkend patřil ve florbalovém Vipers Most dorostencům. Oba celky vyrazily mimo město. Dorostenecké áčko do Plzně, kde se jim i přes snahu nakonec nedařilo a domů si přivezli jen jeden bod. Ve druhé lize dorostenců mladí Mostečané jeli do nedalekých Strupčic, kde také štěstí a přesná muška nebyly na jejich straně a do statistik si v kolonce bodů zapsali nulu. Jarní prázdniny teď florbalisté využijí k načerpání sil do dalších bojů.

Prvoligoví dorostenci FBC Vipers Most. | Foto: archiv klubu