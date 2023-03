Florbal: Dorostenci po zápasech s Ústím končí v play off

Nabitý poslední víkend měly florbalového týmy FBC Vipers Most. Hrála se první ligy dorostenců a vyřazovací boje v play off. Tam se Mostečanům bohužel přes velkou snahu nedařilo a play off po zápasech s Ústím opustili.

Starší žačky FBC Vipers Most. | Foto: FBC Vipers Most