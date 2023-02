Elévové Vipers Most si vyšlápli na soupeře. S Děčínem to byla bitva

Klidnější poslední víkend zažili mladí florbalisté z FBC Vipers Most. Do akce totiž vyrazili jen elévové a junioři. Mostečtí elévové vyrazili do Děčína, kde do turnaje nastoupili plní odhodlání a síly dosáhnout cíle jako na posledním klání. To se jim podařilo, jen poslední duel byl opravdu vyrovnaný. Junioři cestovali do Kadaně, kde se Zmije předvedly a domů si odvezli výhry.

Mostečtí elévové na turnaji. | Foto: FBC Vipers Most