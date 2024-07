Most se může pochlubit bronzovými medailemi ze street florbalového turnaje v Karlových Varech. Zasloužili se o ně borci z mostecké „Zdrávky“ (VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most). V nabité konkurenci 24 týmů zazářili parádním třetím místem.

Jak už bylo zmíněno, tak na turnaji bojovalo 24 týmů, které se rozdělily do šesti skupin po čtyřech celcích. Hrálo se ve formátu tři na tři bez brankářů na malé branky na venkovním hřišti o rozměrech 24 x 12 metrů.

„Turnaj s tímto herním formátem nás zaujal, protože tento systém již na mostecké zdravotní škole dlouhodobě přes dvacet let hrajeme, proto jsme se rozhodli pro přihlášení týmu na tento turnaj, abychom si vyzkoušeli, zda můžeme konkurovat ostatním soupeřům. Na turnaj se přihlásil také zahraniční tým ze sousedního Polska, který byl považován za jednoho z favoritů,“ říká Miroslav Potužák, nezmar a sportovec, který ve svých 65 letech patřil k nejstarším hráčům na turnaji.

Skupinovou fází turnaje Mostečané prošli se třemi výhrami s celkovým skóre 21:7 a postoupili tak do vyřazovacích bojů mezi nejlepších šestnáct týmů.

„Následně nás čekal v osmifinále další soupeř, kterého jsme porazili jednoznačně 10:1 a následovalo čtvrtfinále turnaje, které náš tým zvládl v poměru 6:2, čímž jsme se probojovali do bojů o medaile,“ popsal Potužák.

V semifinále florbalisté z Mostu po vyrovnaném boji prohráli s vítězem předchozího ročníku v poměru 2:3. Čekal je tedy poslední duel o bronzové medaile, kde Severočeši jednoznačně po jasném průběhu deklasovali soupeře 7:0 a získali tak bronz. Ale to nebylo všechno!

„Získali jsme řadu individuálních ocenění. Vedením turnaje byl vyhodnocen nejlepším hráčem turnaje Marek Pohl, který soupeřům nastřílel během sedmi zápasů celkem 19 branek. Nejlepším nahrávačem turnaje se stal Pavel Štěpánek s 15 asistencemi. V rámci turnaje proběhla soutěž o nejtvrdší střelu. Tuto soutěž vyhrál také hráč našeho týmu Zbyšek Kastner s rychlostí střely 163 km/hod. V sestavě našeho týmu byl nejmladší hráč turnaje Martin Potužák (16 let) a také nejstarší hráči na turnaji Ludvík Veselý (55 let) a já (65 let), odehráli jsme na turnaji všechna utkání a přispěli tak k celkovému konečnému úspěchu na turnaji,“ usmívá se Miroslav Potužák.