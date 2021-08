Bosá talentovaná veslařka Kamila Krpcová vyrazí ze startu jako blesk. Pádí po zametené asfaltové cestě za pokřiku fanoušků, po osmdesáti metrech zatočí prudce doleva a vběhne na molo, kde ji čeká speciální loď. Dorostenka naskočí a na vodě vesluje skoro půlkilometrový slalom. Bim! Zvon rozhodčích zastaví v cíli časomíru. Česká reprezentantka nechala svou soupeřku za sebou a postupuje do semifinále veslařského plážového sprintu na jezeru Most. Jedná se o první závody svého druhu v ČR. Obvykle se pořádají v přímořských letoviscích. „Je to pro nás velký den,“ říká moderátor a lounská veslařská legenda Jaromír Vorel.

Kamila svačí na oblázkové pláži a snaží se netradiční premiéru stručně zhodnotit. „Normální závody jsou mnohem jednodušší, protože jsme na startu s loděmi připraveni a nemusíme běhat,“ svěřuje se. Stejně jako ostatní veslaři čelila v lodi vlnám, které sice k plážovému sprintu patří, ale na jezeru fungují jinak. „Na moři jsou vlny po směru nebo proti závodu, což je mnohem lepší. Tady jdou vlny ze strany a loď házejí na stranu,“ vysvětluje veslařka.

Ojedinělá trať, vyznačená bójkami a hlídaná záchranným člunem, byla na první pohled náročná na orientaci. Proto ji před hlavním závodem vyzkoušeli zkušení veteráni. „Myslím si, že jsem lodí projel správně, ale jsem hrozně rád, že už jsem v cíli. Už to nechci jet. Vítr fouká z boku, což je hodně nepříjemné,“ přiznal v cíli předseda Veslařského klubu Ohře Louny Martin Vorel, který si to rozdal s mistrem světa ve veslování Michalem Vabrouškem. „Tohle v podstatě nejsou žádné vlny. Na Vltavě dokážou být při podobném větru větší,“ řekl bývalý olympionik. Upozornil, že lodě pro plážový sprint jsou vyrobené pro moře a dokážou jezdit i v silném vlnobití. „Takže dneska to nebyl žádný problém,“ dodal.

Veslaři chtěli plážovým sprintem na jezeru Most kromě soutěžení popularizovat veslování jako sport pro všechny věkové kategorie a zároveň chtěli zpropagovat novou vodní plochu v severozápadních Čechách.

„Jezero Most je pro vodní sporty i pro rekreaci super místo. Je nedaleko velkých měst a je v něm nádherně čistá voda, což v dnešní době není až tak samozřejmé,“ řekl Vabroušek, který v jezeru Most vidí velký rozvojový potenciál. „Samozřejmě, že občas se vodní sporty o takovéto krásné vodní plochy trošku tahají. Jde jen o to, aby se veslaři, jachtaři nebo surfaři domluvili a nějakým způsobem se podělili o možnost tady sportovat,“ dodal skifař a trenér mládeže, který v roce 2000 vybojoval první seniorský titul mistra světa v celé historii českého i československého veslování.

Celodenního nedělního závodu na jezeru Most se účastnila desítka veslařských klubů z Čech a Moravy. V doprovodném programu si veřejnost mohla vyzkoušet instruktážní jízdy na mořských skifech a dvojskifech s odborným výkladem a k dispozici byl také veslařský trenažér z projektem Česko vesluje.

Akci pořádaly Veslařský klub Ohře Louny a Veslařský klub Ohře Most ve spolupráci s Českým veslařským svazem a Veslařským a bruslařským klubem Lipno. Partnery byly město Most, Palivový kombinát Ústí nad Labem a řada firem.

Členové Veslařského klubu Ohře Louny vždy snili o pravidelném tréninku na kvalitní dlouhé, rovné a hluboké veslařské dráze. To se jim splnilo v květnu, kdy poprvé veslovali na jezeru Most. „Veslování na jezeře má určitě budoucnost,“ oznámili tehdy.

Jezero Most zažívá svou první letní sezónu. Veřejnosti se otevřelo loni v září. Vzniklo zatopením bývalého uhelného lomu Ležáky, je větší než Máchovo jezero, má hloubku přes 70 metrů a průhlednost vody až do osmi metrů. Rekreační areál leží za děkanským kostelem na okraji města Most, od kterého ho dělí řeka Bílina a silniční, tramvajový a železniční koridor. K jezeru vedou od města dva mosty a zajíždí tam městská autobusová linka 16. U bezplatného parkoviště nad hlavní pláží se nedávno otevřely objekty s občerstvením a toaletami. Na pobřeží je služebna městské policie a půjčovna lehátek. V plánu je výstavba kempu a dalšího zázemí. Nyní se podél komunikace od kostela k jezeru buduje veřejné osvětlení.